他55歲病廢右手 「後天左撇子畫作」驚呆戴忠仁
揚州八怪之一的高鳳翰，作品價值不斐，去年在香港拍賣成交價為港幣510萬（約新台幣2400萬），日前資深主播戴忠仁更在台灣某展覽上發現高達21幅的高鳳翰真跡，件件精彩，讓戴忠仁不禁自嘲自己雙手健全卻比不上右手殘疾的高鳳翰。
戴忠仁說高鳳翰在清朝時曾經為官，但官場上卻不得意，因此不得不靠賣書畫為生，沒想到命運多舛的高鳳翰突然在55歲生病，導致右臂癱瘓，讓他只好改以左手寫字畫畫。但令人出乎意料的是，高鳳翰左手作品卻比右手更加揮灑自如，形成特殊風格，藝術的成就也遠遠超出一般畫家，因此高鳳翰作品在清朝時就是市場上人人追求的藝術品。
戴忠仁看到這一批高鳳翰真跡在台灣展覽，興奮之餘也製播了一集揚州八怪專輯，大篇幅介紹這位歷史上最著名的後天左撇子，該專輯將在本月9日(四)晚間11點人間衛視《國寶檔案》首播、隔日下午2點重播。
(中時電子報)
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