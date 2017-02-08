國民黨台中市黨部新春團拜 重現藍軍人氣
國民黨台中市黨部今天（8日）舉行新春團拜，黨員和支持者擠爆市黨部，市黨部代理主委任杰表示，國民黨一定會重新贏回民心和政權，到場為黨主席選舉拉票的韓國瑜和蔡令怡，也在會場賣力拉票，台中市統計到去年底的黨員人數有5萬多人，520黨主席選舉後，一定會選出能帶領國民黨的人。
國民黨台中市黨部今天在市黨部舉行2017吉祥如意，金雞報喜新春賀年茶會，黨主席擬參選人韓國瑜、前副總統吳敦義夫人蔡令怡、副秘書長楊瓊瓔、組發會副主委王秋冬、立法委員盧秀燕、江啟臣、顏寬恒及台中市議會國民黨團書記長李中也率黨籍市議員楊正中、黃馨慧、沈佑蓮、朱暖英、張廖乃綸、劉士州到場恭賀，加上基層黨員及國民黨支持者2百餘人踴躍出席。
新春賀年茶會由市黨部主委任杰及黃復興台中支黨部主委楊學仁共同主持，任杰表示，市黨部已經有很長一段時間沒有這樣熱鬧的氣氛，他感謝所有過去對國民黨支持的黨員及民眾，期望未來能繼續給予黨的支持與鞭策。
任杰也邀請國民黨主席擬參人致詞，韓國瑜致詞時，開口就說「我也是台中人，以前就住在東區成功國小旁的眷村」拉近與台中市民的距離，韓國瑜致詞後，還主動走到蔡令怡面前握手。
蔡令怡致詞時，主動提及今年黨主席選舉相較以往熱烈，她懇託大家一起支持吳敦義，讓吳敦義與大家共同打拚，隨後就在支持者的陪伴下，逐一向黨員拜票。
楊學仁則表示，近來全世界都在改變，也期許國民黨於520黨主席選舉後，新任黨主席能帶領大家一起重新出發，贏回執政。
(中時)
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