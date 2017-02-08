陸將興建首個大數據流通與交易技術實驗室

大陸首個大數據流通與交易技術國家工程實驗室已獲國家發改委正式批覆認定，將由浪潮集團和上海數據交易中心聯合共建。這也是繼「主機系統國家工程實驗室」之後浪潮，獲得的第二個國家工程實驗室。

新華社報導，大陸國家工程實驗室屬國家科技創新體系的重要組成部分，是為提高產業自主創新能力和核心競爭力，突破產業結構調整和重點產業發展中的關鍵技術裝備製約，強化對國家重大戰略任務、重點工程的技術支撐和保障的研究開發實體。

報導指出，大數據流通與交易技術國家工程實驗室針對我國大數據共享交換及交易流通不暢、標準不明、數據質量參差不齊、應用需求牽引不足等問題開展工作，將通過建設大數據流通與交易技術應用研究平台、建立大數據流通與交易試驗驗證系統等，為推動大數據流通與交易技術進步和產業發展提供技術支撐，構建大數據生態，推動「大眾創業、萬眾創新」。

浪潮集團董事長孫丕恕表示，未來浪潮將以大數據流通與交易技術國家工程實驗室為依托，聯同上海數據交易中心、中國科學技術大學、中國科學院計算技術研究所、中國電子技術標準化研究院、雲上貴州大數據產業發展有限公司，全力推動社會大數據的網絡化共享、集約化整合、協作化開發和高效化利用，持續激發商業模式創新，推動產業轉型發展，提升政府治理能力，加快邁向數據社會化。

(旺報)