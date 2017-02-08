少年超商打工遭砍傷 朱立倫今探視贈慰問金

朱立倫至亞東醫院探視遭砍的丁姓少年。（王揚傑翻攝）

朱立倫至亞東醫院探視遭砍的丁姓少年。（王揚傑翻攝）

醫生向朱立倫說明丁姓少年的傷勢和手術情形。（王揚傑翻攝）

朱立倫致贈慰問金給丁父。（王揚傑翻攝）

新北市長朱立倫今（8日）下午5時30分至亞東醫院探視在超商打工遭砍斷手掌的丁姓少年及家屬，同時致贈慰問金。

朱立倫說，丁同學目前的狀況算是穩定，剛才他也謝謝大家對他的關心，當然還是很痛，但他很勇敢，我們給他加油。目前手術也相當的成功，不過需要一段時間的恢復跟復健，我們知道他的家境比較辛苦，我們會結合社會的愛心，給他們全力的支持。對於他的勇敢，社會都非常的敬佩，另外，因為超商本就做了很多的社會服務工作，自然就必須要給它們更多的支持跟鼓勵，所以剛才給丁同學很大的加油跟鼓勵。

社會局已為丁姓少年成立專戶，朱立倫說，除了社會局原有的社會愛心基金來支持，也歡迎社會大眾對丁同學給予鼓勵，這個專戶就是開放給大家來對丁同學後續的復健予以支持。

(中時)