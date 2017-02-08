蔡丁貴：民進黨最不願意看到國民黨滅亡
民進黨政府上台後，積極追查國民黨黨產，被解讀為是想要消滅國民黨的舉動，不過自由台灣黨創黨主席蔡丁貴卻不那麼認為，他認為民進黨是最不願意看到國民黨滅亡的黨，不會讓國民黨馬上消失。
蔡丁貴今天在臉書上PO文，指出觀察民進黨政權執政之後的作為，可以得到一個結論，全世界有兩個政黨最不願意看到中國國民黨的滅亡。一個是中國共產黨，一個是民主進步黨。
他分析，如果國民黨消失，中國共產黨就完全失去了糾葛台灣的著力管道，而民進黨就必須面對去除不公不義權力分贓的社會壓力，直接面對台灣獨立建國的人民要求。
他進一步說，因為國民黨的存在，帶給民進黨永遠保持不會最後一名的喘息空間，更可以拿來恐嚇台灣人民選舉不支持民進黨的本錢，所以民進黨不會讓中國國民黨馬上消失。
(中時電子報)
文章來源：蔡丁貴臉書
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