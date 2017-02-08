傳藝停車繳費機藍白配 遭譏像靈堂
國立傳統藝術中心上月重新開幕，今天（8日）有網友在臉書社團爆料公社張貼照片，指傳藝內的停車自動繳費機「還蠻特別的」，不少網友看到藍白配色，直呼繳費機像靈堂，委外經營單位表示，會與停車業者討論更改配色。
網友貼文說；「傳藝中心的停車繳費亭，周邊懸掛白燈籠，再配上園區北管的音樂，還蠻特別的。」
網友看到照片後留言說「繳納停車費的人別忘了上個香」、「感覺繳費前會忍不住要三鞠躬」、「要一邊哭一邊用爬著去繳錢」，認為配色讓停車繳費機看起來像「靈堂型繳費機」，但也有人覺得設計上有創意。
傳統藝術中心由全聯善美的文化藝術基金會接手經營，基金會執行長室主任林怡君表示，該座停車繳費機是合作的停車場業者設計，可能他們心目中的傳統是藍白色的結合，比較像青花瓷，其他的繳費機配色不同，只有這座讓基金會「收到廣大網友的意見」。
林怡君說，至於繳費機上方並非白燈籠，而是彩繪天燈，只是白天與拍攝角度讓人誤會是白燈籠；傳藝給人的感覺是紅磚色的配色，哪種顏色、花紋適合傳藝，基金會會廣納各界意見，歡迎大家一起討論。
(中時)
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