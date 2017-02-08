大馬縮小沉船搜救海域 搜尋5名失蹤者

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馬來西亞海事執法機構表示，將集中搜尋女陸客屍體發現的海域，以期能找到其餘5名失蹤者。

大馬海事執法機構發表聲明表示，目前進入搜救行動的第12天，搜救團隊將會縮小搜尋範圍，從原本2萬6065浬的搜索面積縮減1375浬，並將目標鎖定在沙巴、汶萊及附近海域，全力專注在發現救生衣及女屍的範圍內進行搜索。

聲明表示，目前搜救人員高達300名，並出動12艘船艇及2架直升機，而附近海域活動的漁船也會協助搜尋失蹤者。儘管時隔多日生還機率不樂觀，但目前搜救團隊仍會堅持拯救行動，直到接獲進一步指示為止。

同時，衛生局與警察相關機構也會安排輔導團隊，對參與搜救行動者提供心理輔導，以免在他們心理留下陰影。尤其這次搜救行動困難重重，希望能透過輔導團隊的鼓勵，讓搜救團隊不要放棄、繼續展開搜救。

一艘載有28名大陸遊客和3名船員的遊船，1月28日、大年初一，從馬來西亞沙巴州首府亞庇（Kota Kinabalu）前往附近景點環灘島途中失去聯絡，目前大馬海事執法局已擴大搜救範圍，大陸與汶萊也將參與行動。

4日在距離環灘島西南8浬處尋獲1具女屍，已證實是陸客沉船事故的其中一名38歲女性遊客，使得目前這次船難罹難者人數累積到4人。1060208

(中央社)