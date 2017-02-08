徐志摩飛機失事處 陸人建議改志摩山
已故詩人徐志摩一生短暫但耀眼，過世80多年，後人仍希望藉紀念他來發文化財。有一名中國大陸山東的政協委員提議，建徐志摩紀念公園，並將徐志摩飛機失事的北大山改名志摩山。
徐志摩生於1897年，卒於1931年，享年34歲，是民國初年知名的現代詩人及作家，生性浪漫並勇於突破傳統禮教。1931年11月19日，徐志摩乘坐的「濟南號」飛機在大霧中撞上濟南西南郊的北大山，因而墜落身亡。
儘管一生短暫，但徐志摩卻留下許多傳奇。電視劇「人間四月天」由黃磊飾演徐志摩，描繪其愛情故事，曾在兩岸引發收視熱潮。
大陸澎湃新聞報導，中國人民政治協商會議山東省委員會委員、山東省自主創新促進中心主任李新峰在山東省政協會議上提案，建議要把這座北大山改名為「志摩山」，並在山上為徐志摩立像。
李新峰認為，打造地標性的人文紀念地標，可進一步提升濟南的城市形象和文化蘊涵。此外，既有的「徐志摩紀念公園」只是一座碑石，並未妥善開發，好好建設有利於促進區域旅遊資源開發。1060208
(中央社)
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