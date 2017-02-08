花蓮成立禽流感應變中心 加強防疫

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花蓮玉里鎮日前發現一隻死亡幼鵝，檢驗為台灣首例H5N6亞型禽流感病毒，花蓮縣政府今天成立「高病原性家禽流行性感冒緊急防疫應變中心」，因應各項防疫措施。

花蓮縣政府秘書長顏新章主持會議，包括衛生福利部疾病管制署、縣府衛生局、環保局、警察局、消防局及防疫所等與會。

顏新章表示，防疫視同作戰，各局處及相關單位必須依照任務分工迅速就位，並加強縱橫向聯繫，全力做好防疫工作，確保花蓮縣公共衛生安全。

花蓮縣農業處長羅文龍表示，依規定加強區域消毒及採樣監測，並配合行政院農委會公告於2月21日前，花蓮地區水禽必須在縣內屠宰場屠宰，不得運往其他縣市，並在秀林鄉崇德派出所前設立動物消毒檢疫站，加強家禽運輸車輛消毒防疫工作，防範疫情發生及傳播。

花蓮縣動植物防疫所長黃詩伊呼籲，民眾避免接觸活禽，養禽業者若發現家禽有異常或不明原因死亡及飲水、攝食、產蛋率異常下降情形，應立即通知在地公所及防疫所前往採樣監測，以早期發現，即時處置因應，避免疫情擴散。

未依規定通報者，依「動物傳染病防治條例」處新台幣5萬元以上100萬元以下罰鍰，且撲殺動物不予補償。1060208

(中央社)