不爽掃毒被批 杜特蒂嗆前哥總統「北七」

菲國掃毒戰爭再掀齟齬！前哥倫比亞總統賈維利亞（Cesar Gaviria）批評菲律賓總統杜特蒂的掃毒作法，讓杜特蒂非常不爽，反嗆對方是「北七」（idiot）。

杜特蒂今天在海關局成立第115年活動中說，「他們告訴我，哥倫比亞在教訓我…那個北七。」

他並未指名道姓，但賈維利亞不久前才在紐約時報言論版撰文，稱杜特蒂正在重蹈他的覆轍。

賈維利亞撰文說，投入更多軍警掃毒不只浪費金錢，還會使問題更糟，關押非暴力毒犯會有反效果，「光靠殺死小毛賊和吸毒者，不能打贏掃毒戰爭…這是社會問題，不是軍事問題。」

90年代在哥倫比亞發起掃毒戰爭的賈維利亞並說，他付出很大的代價才學到這個道理，包括數以千計的人死亡，最好的官員、記者與執法者被暗殺，貪污問題更嚴重，以及毒品擴散至鄰國。

賈維利亞建議杜特蒂強化健康計畫、保護人權，以及聚焦經濟發展。

但杜特蒂回應，「自從開始掃毒以來，我受到了許多批評，但你知道，我們必須控制毒品問題，根據緝毒署的估計，吸毒者已經多達400萬人、500萬人。」

他並稱，古柯鹼、大麻與海洛英不比安非他命，前面3種吸完還可以溝通，但安非他命是劇毒，使用一年以後就失去了理智，和富人相比，更多的窮人使用安非他命。

安非他命是菲國最為盛行的毒品種類，而哥倫比亞則是大麻、古柯鹼、海洛英較為常見。

根據菲國警方的資料，從去年7月至今年1月底，執法人員已在掃毒行動中擊斃2551名「拒捕」的毒嫌。

另一方面，馬拉坎南宮則作出較為溫和的回應，稱菲國尊重賈維利亞的見解，且杜特蒂在展開掃毒戰爭的同時，也已強化了政府對公共衛生議題的處理，掃毒戰爭的第2階段即是吸毒者的治療與戒除。1060208

(中央社)