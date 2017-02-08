高苑8強賽4連勝 晉級機會濃

HBL高苑今天在田浩攻下22分，並率隊在關鍵時刻打出6比0攻勢，以63比53擊敗東山，在8強賽率先搶下4連勝，距離晉級4強賽更進一步。

105學年度高中籃球聯賽（HBL）8強賽，今天持續在新莊體育館、板橋體育館兩地開打。

在今天東山高中與高苑工商的比賽，在個人能力、團隊戰力都佔上風的高苑，整場比賽保持小幅領先，但卻在比賽後段被東山追到2分差距。

但此時田浩切入吸引兩人包夾，他漂亮給球，讓朱立勳拿下分數，也帶起高苑一波6比0攻勢，讓高苑最終以63比53獲勝，這場勝利是高苑在8強賽的4連勝，距離晉級4強更進一步。1060208

(中央社)