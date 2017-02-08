新北民政局役政天使團 翻轉無聊送兵
新北市民政局翻轉感傷又無趣的送兵，今日號召局內正妹、型男同仁組成「役政天使團」，更為役政人員設計潮牌迷彩背心，集合地點也放置各種軍種人形立牌，讓役男跟家長把離情依依的送兵，變成「轉大人」的紀念派對，副市長侯友宜也前往板橋車站為超過百名到宜蘭六結及花蓮北埔服4個月陸軍軍事訓練的役男打氣。
民政局兵役徵集科長許力友表示，雖然1994年後出生役男都是改服4個月的軍事訓練役，但徵兵、體檢流程仍相同，可多利用「役男大亨online」徵兵系統掌握徵兵過程，入營後家屬也可以透過系統最新公告，得知營區懇親假及休假等日期，方便預先安排行程。
(中時)
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