新北民政局役政天使團 翻轉無聊送兵

新北市民政局集合年輕同仁組成「役政天使團」在送兵過程服務役男。（新北市民政局提供）

役政天使團在現場發送電話卡給入營役男。（新北市民政局提供）

新北市民政局翻轉感傷又無趣的送兵，今日號召局內正妹、型男同仁組成「役政天使團」，更為役政人員設計潮牌迷彩背心，集合地點也放置各種軍種人形立牌，讓役男跟家長把離情依依的送兵，變成「轉大人」的紀念派對，副市長侯友宜也前往板橋車站為超過百名到宜蘭六結及花蓮北埔服4個月陸軍軍事訓練的役男打氣。

民政局兵役徵集科長許力友表示，雖然1994年後出生役男都是改服4個月的軍事訓練役，但徵兵、體檢流程仍相同，可多利用「役男大亨online」徵兵系統掌握徵兵過程，入營後家屬也可以透過系統最新公告，得知營區懇親假及休假等日期，方便預先安排行程。

(中時)