昆士蘭草莓農場遭警突襲 台灣人恐被逮

澳洲布里斯班盛產草莓。（網路照片）

根據澳洲SBS News報導，昆士蘭警方突襲了一座非法草莓，帶回了27名外國打工者回警局問話。這27人當中也包括了台灣人與大陸人，其中13人的簽證已經過期。

上個月，澳洲警方攔截了一輛載有四名國外非法打工者的轎車後，對該座位於布里斯班郊外的草莓農場實施突襲檢查。經過偵訊以後，警方發現除了有13人的簽證過期外，還有12人在不同程度上違反了當年他們申請簽證時的規定。移民部長達頓（Peter Dutton）在聲明中指出，任何申請進入澳洲的打工者都必須要嚴格遵守他們簽證上的規定。

(中時電子報)