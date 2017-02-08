Baby爆退《跑男》 「可靠消息」揭錄影真相

網傳Angelababy在《跑男》的位置，將被迪麗熱巴取代。（圖／取材自Angelababy、迪麗熱巴微博）

消息指出Angelababy只缺席前幾期錄製，不會退出《跑男》第五季。（圖／取材自奔跑吧兄弟微博）

大陸綜藝節目《奔跑吧兄弟》（簡稱：跑男）近來將開拍第5季，但唯一女成員Angelababy自懷孕到上月生下兒子「小海綿」，就頻被傳會退出節目，日前更爆出女星迪麗熱巴取代其位置的說法，而據最新消息指出，Baby只會缺席幾期的錄製，並非全面退出。

近日網上瘋傳曾演出《古劍奇譚》、《漂亮的李慧珍》的迪麗熱巴將加入《跑男》第五季，取代Baby成為固定班底，而《跑男》官方微博日前也發了一則神秘公告：「有非常重要的話，要認真告訴所有伐木累（family）」，引發觀眾猜測傳聞可能為真。

而據《新浪娛樂》報導，有「可靠消息」指出Angelababy只是因為產後需要調理身體，才無法參加前幾期的錄製，期間會找幾位新人替補，但等她身體狀況恢復後，就會再次回歸節目，並不會退出《跑男》。

(中時電子報)