金門瓊林千年風華，2億再造歷史現場

瓊林村三落大厝的數量，高居金門全島第一。（李金生攝）

金門瓊林在明、清兩代人才輩出，共得進士6人、舉人7人。（李金生攝）

瓊林祭祖傳承工作，列為計畫案重點項目。（李金生攝）

陳福海縣長（右二）今天實地勘查，並聽取專案報告。（縣文化局提供）

明、清兩代人才輩出的金門瓊林是全島第1座擁有文資身分的傳統聚落，縣文化局向文化部提案申請補助的「瓊林千年風華再造歷史現場」2億餘元3年計畫即將展開，陳福海縣長今（8）日實地勘查，期待在各相關單位的攜手努力下，讓老聚落展現璀璨風貌和新活力。

由明熹宗御賜里名的瓊林，在明、清兩代名臣顯宦很多，共得進士6人、舉人7人、貢生15人、武將6人，村內「三落大厝」的數量高居全島第一，表現建築之美與豐厚人文丰采的7座木構大宗祠，也均列為國家級古蹟。

縣文化局長呂坤和指出，「再造歷史現場」是文化部長鄭麗君上任以來的重要政策，去年7月公開徵求全國提案，金門縣提出的計畫順利通過初審、現勘等程序，獲得文化部的補助與支持，並在全台第1階段的11個計畫中，名列優先執行第1順位。

陳福海縣長今天在參議翁自保、文化局長呂坤和及金湖鎮長蔡西湖等人陪同下，實地聽取「瓊林千年風華再造歷史現場」專案簡報，並偕縣議員蔡水游、里長蔡顯明和瓊林十七郎公基金會董事長蔡是民勘查計畫案的主要據點及未來願景。

該項計畫共分3年，總經費達2億780萬元，涵蓋有形文化資產保存計畫、無形文化資產保存計畫、社群參與創新活化計畫及歷史再現科技導覽計畫等4個子計畫，目標是完整保存與呈現瓊林聚落的歷史風華。

重點內容包括：國定古蹟、瓊義路街屋與民防坑道的保存再利用、重要民俗與傳統活動的傳承保存、民眾經營與行銷的組織培力和數位化內容建置等工作。其中，瓊林祭祖傳承、社區教育結合、傳統產業再現以及多元數位體驗，都是計畫執行過程的重點項目。

另外，文化局也向中央爭取到2000萬元補助老宅示範計畫，分3年計畫修復瓊林聚落老宅，並透過修復工作進行傳統工匠技師的培訓與傳承，這些均自今年度開始執行。

該局指出，再造歷史現場委由中科大教授閻亞寧主持，傳統建築技師傳承培訓則由台師大教授江柏煒負責執行。

陳福海要求整合縣府建設、觀光、地政、教育等相關單位的資源，並與金門國家公園管理處充分合作，妥善運用得來不易的補助，全方位重現瓊林歷史風華，同時將保存、活化的經驗與其他傳統聚落分享。

(中時)