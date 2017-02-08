爭稅釋憲 大法官認定執行業務所得都可列舉扣除
上班族薪資所得，可否列舉支出扣除?國稅局目前作法是不允許，經審理名模林若亞抗稅官司的法官錢建榮聲請釋憲後，大法官會議今日作成解釋，認定國稅局薪資所得者比照「執行業務者」列舉扣除，確有不公屬違憲，2年內檢討修正所得稅法。
這項爭議是因現行所得稅法規定，律師、會計師及建築師及獨立性工作者，可以用「執行業務所得」列舉必要支出，扣除成本後再申報所得稅，但勞工、軍公教等上班族屬於薪資所得族群，是無法比照辦理，「扣除額」最多只能減除12萬8千元。
名模林若亞在2005年申報所得稅時，她認為自己的收入30萬元全都花在治裝等支出，等於沒有賺到錢，因此以「執行業務所得」列舉、扣除相關必要費用，申報無須繳稅，但國稅局認為她的收入是領取經紀公司薪水，屬薪資所得，不得列舉扣除。
林若亞不服向桃園地院提出訴訟，法官錢建榮認為「所得稅法」相關條文有爭議，主動停止審判並聲請釋憲。但去年名模林志玲也遇到同樣問題，她打官司抗稅被駁回，聲請釋憲大法官會議予以不受理，她補繳了684萬多元的稅。
(中時)
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