嘉義站前公車候車亭拆了 文化公民權爭議餘波盪漾

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怪手拆除嘉義車站前縣公車候車亭，學童路過觀看。（廖素慧攝）

怪手拆除嘉義車站前縣公車候車亭，民眾觀看或拍照紀錄、直播。（廖素慧攝）

嘉義車站前嘉義縣公車候車亭今天由縣府進行拆除作業，正式走入歷史，文青在現場持續拍照紀錄、現場直播，訴求文化公民權猶待落實，因文青揪團連署保留的行動，凸顯文資審議機制的矛盾，多次參與文史搶救的余國信PO文認為審查機制缺乏前瞻性、不透明。市府文化局文資科表示，候車亭經過2次文資委員審議，行政程序公開、完備。

站前公車候車亭興建完工於1961年，縣市政府分家後因爭產不休，對簿公堂，縣府敗訴，縣府必須拆屋還地，市府展開站前廣場整建計畫，今年初網友成立「嘉義公車票亭，停車邁造！」粉絲專頁，發起連署籲保留，但經2次文化局召開的文資審議均未獲通過，6日候車亭正式休業，今天縣府雇用怪手進行拆除作業。

發起連署活動的台大研究生呂權豪表示，拆除過程透過網路直播凸顯公民對政府公共政策應有知情與討論的權益，正值文化部推動文化公民權，候車亭的案例值得省思文資審議機制缺失、公民知情及參與權的不足。

市府交觀處交工科長賴義龍表示，站前西側廣場工程去年12月19日發包，工程費約1600萬元，市府15日動工整修，預計9月初完工啟用，廣場依公共運輸情形的實際需求，對汽機車接送、計程車排班、人行空間、台鐵行李房動線等各方面交通流量，全面規劃行人及車道分流使用。

(中時)