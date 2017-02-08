台北書展 故宮VR技術進入清明上河圖

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國立故宮博物院今天在台北書展舉辦「VR虛擬實境 故宮打造無牆博物館」記者會，透過VR技術進入電子書「繪苑璚瑤—清明上河圖」之中，體驗古代市井小民的生活。

2017國際書展今天在世貿一館、三館開幕，國立故宮博物院以「故宮國寶全民共享」為主題策展，在展場內的故宮攤位舉辦「VR虛擬實境 故宮打造無牆博物館」記者會，邀請宏碁創辦人施振榮分享Acer的VR新科技。

施振榮與故宮院長林正儀以VR技術進入電子書「繪苑璚瑤—清明上河圖」之中，體驗古代市井小民的生活，從電子書「神筆丹青：郎世寧來華300年」，感受栩栩如生的動物花鳥姿態。

台北書展期間，民眾至書展故宮攤位，可在「電子書VR區」透過Acer的VR科技虛擬實境，一覽「神筆丹青：郎世寧來華300年」及「繪苑璚瑤—清明上河圖」兩本電子書。1060208

(中央社)