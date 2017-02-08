法國首度研究 窮人富人罹癌種類不同
社會經濟因素對人體健康可能有不同影響，根據法國公共健康局研究，窮人較易罹患口腔、咽喉、胃、肝等部位的癌症，富人則較易罹患前列腺癌、卵巢癌。
這是法國首度執行類似研究，分析將近19萬人的資料。
法國公共健康局（Sante Publique France）研究結果顯示，法國弱勢男性罹患咽喉癌的風險比富裕男性高30.1 %，罹患口腔癌的風險高26.6%，罹患肺癌的風險高19.9%。
弱勢女性罹患口腔癌的風險比富裕女性高22.7%，罹患子宮頸癌的風險高21.1%。
此外，弱勢族群罹患肝癌、胃癌、胰腺癌、膀胱癌的可能性比較高；富人罹患黑色素瘤、前列腺癌、睪丸癌、乳癌、卵巢癌的風險則比弱勢族群高，研究目前還未能釐清原因。
費加洛報（Le Figaro）引述法國國家衛生研究院（Inserm）研究員布希耶（Josephine Bryere）的說明，社會經濟條件帶來的風險因素包括菸草使用量、職業傷害和環境污染，可能是造成弱勢族群與富裕人士罹患不同癌症的原因。
研究團隊認為，政治決策應減少社會不平等造成的健康問題，例如從教育、城市發展、運輸和就業方面著手。
衛生部表示，在法國，只要節制吸菸和飲酒、充分運動、少吃肉類和香腸火腿製品、多吃蔬果，至少4成的癌症是可以避免的。1060208
(中央社)
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