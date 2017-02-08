超跑女神涉吸金詐騙 受害者出面盼還錢

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被車友封為「超跑女神」的林姓女子，被控假借投資名義，涉嫌吸金詐騙上億元；有投資人血本無歸，今天出面希望林女還錢，讓家人治病。

檢調獲報在民國99年至105年間，林女自稱在杜拜經商，並以賓利等高檔名車代步，營造多金、光鮮的一面。

然而，檢調上月中旬發動搜索並約談林女，訊後認定她涉嫌吸金詐騙，估不法所得恐逾億元，因此依詐欺罪向法院聲押禁見獲准。

一名受害者Chloe今天也出面指控，自己投入新台幣300萬元資金，但林女只返還近100萬元，還有200萬元未還，因此跑去林的住家，找她母親商討希望林女還錢。1060208

(中央社)