宜蘭傳藝超毛繳費機 網友：很像靈堂
有網友今天在臉書「爆料公社」貼出1張國立傳統藝術中心的停車自動繳費機照片，但外觀是莊嚴的藍白色，一旁還有白燈籠。其他網友們說，根本很像靈堂，繳費時心裡超毛的。
「這座傳藝中心的停車繳費亭，周邊懸掛白燈籠，再配上園區北管的音樂，還蠻特別的」。網友今天在臉書「爆料公社」貼出傳藝中心園區繳費亭的照片，外觀少了點活潑色彩，兩端柱子主色是藍色搭配祥雲圖案。
「根本就像靈堂，有送臉巾嗎？旁邊的罐頭塔呢？」、「所以繳費，可以用冥紙」。許多網友說，這樣的停車繳費亭晚上應該很陰森，「繳個錢搞的像往生一樣的概念」、「付錢完就可以，一路好走」。
傳藝中心委外單位全聯善美的文化藝術基金會晚間說，自動繳費機外觀是委託停車業者設計。業者當初認為，這樣青花瓷外觀很傳統，與園區很搭配，感謝網友的注意，日後將再與停車業者討論或修正。1060208
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。