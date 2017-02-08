宜蘭傳藝超毛繳費機 網友：很像靈堂

有網友今天在臉書「爆料公社」貼出1張國立傳統藝術中心的停車自動繳費機照片，但外觀是莊嚴的藍白色，一旁還有白燈籠。其他網友們說，根本很像靈堂，繳費時心裡超毛的。

「這座傳藝中心的停車繳費亭，周邊懸掛白燈籠，再配上園區北管的音樂，還蠻特別的」。網友今天在臉書「爆料公社」貼出傳藝中心園區繳費亭的照片，外觀少了點活潑色彩，兩端柱子主色是藍色搭配祥雲圖案。

「根本就像靈堂，有送臉巾嗎？旁邊的罐頭塔呢？」、「所以繳費，可以用冥紙」。許多網友說，這樣的停車繳費亭晚上應該很陰森，「繳個錢搞的像往生一樣的概念」、「付錢完就可以，一路好走」。

傳藝中心委外單位全聯善美的文化藝術基金會晚間說，自動繳費機外觀是委託停車業者設計。業者當初認為，這樣青花瓷外觀很傳統，與園區很搭配，感謝網友的注意，日後將再與停車業者討論或修正。1060208

(中央社)