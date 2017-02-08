台東膠筏擱淺 船主疑落海失蹤

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成功籍勝豐陸號膠筏擱淺，船主不見蹤影。（莊哲權翻攝）

台東縣成功鎮都歷掩埋場海灣，今天下午4時發現1艘擱淺膠筏，董姓船主不在船上，其妻於下午2:43撥電話給船主，手機也打不通，研判已經落海，東部地區巡防局82岸巡大隊及空勤直升機出動搜救，目前仍無所獲。

82岸巡大隊今天下午4時許，在都歷掩埋場下方岸際，發現1艘成功籍勝豐陸號膠筏擱淺，引擎尚在啟動，呈最慢速前進狀態，燈也還亮著但是董姓船主失蹤，船上也沒看到手機。

該膠筏係於今天凌晨3:29從成功港出海，進行鬼頭刀及鰹魚拖釣作業，原應於今天下午2點返港，董妻發現丈夫沒回來，於下午2:43撥打手機，就打不通，研判可能已落海。

岸巡人員及空勤直升機緊急展開搜尋，也有其它漁船加入搜救，經過40鐘仍沒找到人，目前仍繼續搜救中。

(中時)