梧棲燈節嘉年華會 明日登場
梧棲燈節嘉年華會9日晚間將熱鬧登場，現場除了有百人燈籠舞元宵踩街外，還有猜燈謎及摸彩，也有免費發送小燈籠及祈福卡，歡迎民眾攜家帶眷一起到朝元宮及梧棲老街共襄盛舉。
熱鬧國樂震元宵！由台中港絲竹樂團、大甲國樂團和五福國樂團，聯合組成50人大樂團合作演出將為活動揭開序幕，學生手繪燈籠高高掛展現創意，百人提燈踩街舞將掀高潮，猜燈謎及摸彩更是每年元宵的必備戲碼，精彩可期的表演將讓梧棲老街宛如不夜城。
市議員尤碧鈴表示，梧棲老街具備著地方歷史及人文特色，是一條古色古香的街道，燈節嘉年華串連海線社區大學、團體及學校表演，手繪燈籠映眼簾更展現元宵氛圍，期待遊子回鄉共襄盛舉，帶動故鄉文化的傳承與創新。
(中時)
關鍵字：梧棲燈節嘉年華會
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