把握鋒面到 石門水庫晚間人工增雨

我要評比

中央氣象局日前預估今年春雨少，石門水庫也在鬧水荒，氣象局今天表示，今晚將有道鋒面帶來水氣，水利署將於石門水庫壩頂進行增雨。

全台水情告急，石門水庫蓄水量每天以1%速度下降，中央氣象局日前也預測，今年春雨少，北部旱象恐怕會比南部更嚴重。

氣象局長辛在勤今天晚上表示，今天晚上將有道鋒面接近，為迎風面北部和東半部帶來降雨，有機會為石門水庫帶來進帳，水利署也預計在今晚8時於水庫壩頂燃放焰劑4支，可說是非常早就在進行增雨動作。

他認為今年春雨少，北部旱象恐比往年嚴重，提醒民眾平常節約用水，也得做好限水的準備。1060208

(中央社)