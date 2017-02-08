男友女神來了 陸情侶戀愛之旅變三人行
中國大陸一對情侶今年1月底規劃5天的杭州戀愛之旅，沒想到男友竟然邀請當年的夢中情人一同前往，變成尷尬的三人行。這則新聞引發大陸網友熱議，有人說，這種男友不分手留著過年嗎？
綜合大陸浙江之聲、微博等媒體報導，27歲的周莉（化名）與男友孫浩（化名）規劃一趟春節的兩人旅行，兩人1月26日晚間抵達機場，周莉竟然看到男友大學時代的夢中情人田甜（化名）。
周莉說，自己和孫浩在一起兩年，知道孫浩大學時代為了追田甜，又是送禮物，又是學樂器，追了整整3年，直到田甜交了男友才作罷。
孫浩說跟周莉說，幾天前，田甜失戀了，整個人精神狀態特別不好，朋友們多番開解效果也不好，想到自己和周莉正好要出去旅遊，所以就邀請田甜跟他們一起去散散心。
周莉說，旅途中，田甜提出自己想獨自遊玩，不想當電燈泡，但被孫浩阻止了。其間，孫浩和田甜聊得開心，周莉心想自己反而像電燈炮，因而沒給田甜好臉色，孫浩還把周莉說了一頓，讓她不要鬧脾氣。
周莉說，原本憧憬已久的戀愛之旅，竟變成了尷尬的三人行。她和田甜相處尷尬，又因為田甜，跟孫浩一路鬧脾氣，5天旅遊下來，竟沒有1張與男友的合照。
孫浩則說，自己大學時代自己的確追求過田甜，但是已經是好幾年前的事情了，現在大家只是很好的朋友，因為看田甜憂鬱很久才約她散心。但，一路上周莉都在甩臉色給田甜看，讓自己也覺得很尷尬。
這則新聞引發大陸網友熱議，紛紛貼文說，「為什麼這樣的情商都會有女朋友？」「為什麼要甩臉色？直接甩巴掌啊！」「這種男朋友不分手留著過年嗎？」1060208
(中央社)
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