寒流將至 農作防寒苗縣教撇步

入冬最強寒流預計明晚報到，苗栗縣政府今天提醒農民加強作物防寒措施，由於低溫危害農作物速度較慢且持續時間較久，縣府將密切注意是否傳出災情。

根據中央氣象局預報，入冬最強一波寒流9日起南下，各地氣溫將明顯下降，縣府呼籲農民根據各種作物特性，加強防寒措施，以減少災害損失。

例如，對較不耐寒的蔬菜、瓜果類作物，應設置防風牆、防風罩、塑膠布或選用稻草、不織布直接覆蓋，採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果。花卉、秧苗除搭設塑膠棚溫室加強保護，種苗應行健化處理，田間可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

苗栗縣果樹作物繁多，縣府農業處建議，加強包裹樹幹、果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，實施果園噴水，或增施鉀肥，增加作物耐寒力。特別是甫嫁接的高接梨穗、柑橘及正值產期的草莓更須留意，對於受害之果樹，應行修剪受害枝條與葉片，以及適量疏花、疏果。

縣府指出，有關茶園防寒措施，可在樹冠上覆蓋PE塑膠布、遮陰網或撒上薄層稻草，及加強樹冠面噴水，隔絕冷空氣進入，避免霜害；茶樹如遭受寒害，應採淨受害芽葉，以利重新萌發，枯死枝條要及時修剪，加強淺耕除草，疏鬆土壤，提高地溫，增施速效性氮肥，並適當搭配施磷鉀肥，以增強樹勢，或噴施1%尿素稀釋液或其他葉面植物營養液，加速新一輪芽葉萌發生長速度。

此外，養畜禽場應加強保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜舍溫溼度，保持通風環境並防範冷風侵襲，以避免損失。

農業處代理處長陳樹義表示，低溫危害農作物的速度較慢且持續時間較久，縣府已通報各鄉鎮市公所田間調查員、產銷班、畜禽業者等密切掌握，若發生災情，將依農業天然災害作業規定辦理查報，協助農民爭取救助及復耕復健。1060208

(中央社)