元宵節不想看花燈？來台中欣賞「芭蕾群星會」
素有「芭蕾群星會」之稱的《國際芭蕾舞星在台中──新年GALA》如今已邁入第十個年頭，不僅陪伴台灣乃至海外許多芭蕾舞迷成長，並於今年首度於農曆元宵節將在2月11日與舞迷朋友見面，同時也是第一次南下、移師到台中國家歌劇院登台演出。
回想2007年首度舉辦芭蕾GALA時，黑潮藝術藝術總監王澤馨表示，當時除了覺得台灣觀眾值得更好的演出外，並想藉由邀請世界各大舞團首席匯演「GALA」的方式，以鼓勵台灣選擇舞蹈之路的學子「芭蕾不是西方人的專利」。
王澤馨指出，GALA之所以精彩，是邀請到國際各大舞團一時之選的舞星難得齊聚，不僅沒有主要、次要舞者之分，且登台獻演的舞碼更是舞星們拿手作品，因此這樣的演出形式更可謂「入門款」的芭蕾演出，舉凡對於芭蕾毫無概念的民眾，也能輕易地看懂多元舞風與選段。
而今年《國際芭蕾舞星在台中──新年GALA》的黃金陣容，則是來自8大芭蕾舞團的11位芭蕾舞星，並將跨演出14支作品，其中包括8支台灣首演、1支世界首演的舞碼。
值得一提的是，今年演出的古典芭蕾舞碼，除將有舞迷們引頸期盼的〈白天鵝雙人舞〉、〈吉賽兒雙人舞〉、〈海盜雙人舞〉等碼輪番獻演，並有一般舞劇較少見到的〈柴可夫斯基雙人舞〉。王澤馨說，這支舞碼並沒有任何的故事性，純粹欣賞舞星們高超的舞技，精彩可期。
此外，多年參加「國際芭蕾舞星GALA」的馬林斯基劇院首席舞者Igor Kolb，將帶來現代芭蕾舞碼〈天鵝〉。王澤馨解釋說，這支舞碼是以《天鵝湖》中眾所皆知的〈垂死的天鵝〉作為配樂，但有趣的是，Igor Kolb將以「男舞者」的身分以現代的手法重新加以詮釋，非常特殊，且同時也是台灣首演。
從古典到當代，《國際芭蕾舞星在台中──新年GALA》將在農曆春節的尾聲，一同與台灣觀眾共度難忘元宵，詳情請洽兩廳院售票系統。
(旺報)
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