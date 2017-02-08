探視超商斷掌工讀生 朱立倫：加油鼓勵

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新北市長朱立倫今天傍晚探視5日深夜於便利商店遭砍斷手掌的丁姓工讀生，朱立倫給予鼓勵與打氣，指示市府社會局給予必要的協助。

朱立倫表示，丁姓學生目前的病情狀況穩定，病患也謝謝大家對他的關心。

丁姓青少年在深夜於超商遭搶時，因為護鈔與抵擋，遭西瓜刀砍傷，左手手掌幾乎斷掉，只剩下2公分一層皮。

朱立倫說，當然，手術完畢後還是很痛，但丁姓學生很勇敢，「我們給他加油，我們大家社會都非常的敬佩，我剛剛給丁同學很大的加油跟鼓勵」。目前，病患手術也相當的成功，不過需要一段時間的恢復跟復健。

朱立倫說，丁生的家境比較辛苦，市政府會結合新北市社會的愛心，全力支援病患的家庭。另外，因為超商本來就幫市政府做了很多很多的社會服務，自然，市府就必須要給它們更多的支持跟鼓勵。

市府社會局表示，新莊17歲丁姓少年在超商打工，慘遭砍斷手掌案，社工持續到醫院專案服務，提供家屬必要的協助。與家屬懇談後，丁姓病患家屬考慮後續醫療及復健費用，同意市府接受社會善款。

社會局說，民眾如有意捐款幫助丁姓少年，可與社會局救助科聯絡，服務專線為2960-3456轉5696或5674，如民眾有意捐款，捐款戶名為：新北市社會救濟會報專戶 帳號：027038002803(台灣銀行板橋分行) ，並請註明--新莊超商丁姓少年案。 1060208

(中央社)