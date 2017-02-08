菲向中要千萬軍援提5億軍購

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杜特蒂上台後，中菲關係改善，圖為去年10月杜特蒂訪問北京並與習近平會談。（圖／新華社）

菲律賓國防部長洛倫紮納（Delfin Lorenzana）7日表示，菲律賓已向中國遞交1400萬美元軍援清單。他還透露，另向中國提出軍購清單，總計5億美元，包括精確制導炸彈（precision-guided munitions）、小艇、無人機。

菲律賓Rappler新聞網日7日報導，菲律賓國防部長洛倫紮納當天透露，已向中國大使館提交一份防務援助專案清單，價值總計1400萬美元。此外，他還透露已向中國提出另一項追加採購要求，採購價值總計5億美元的武器，包括精確制導炸彈、小艇、無人機。

他指出，精確制導炸彈列在5億美元的採購清單中，這筆費用希望中方提供貸款，這並不包含在中方提供的1400萬美元軍事援助專案中。

洛倫紮納說：清單（軍援）已經敲定的。我們已經把清單交給了他們。他說，他是在3周前把設備清單交給中國駐菲律賓大使趙鑒華。這一清單主要用於菲律賓國防設備。

他表示，如果中國能夠供應設備，到時候，我們將會前往中國。

(中時電子報)