中村修二看好Li-Fi 人口多國家福音

中村修二發明有效率的藍光LED，帶動一波照明革命。他今天受邀到中研院演講，看好無線光通訊技術Li-Fi，將取代Wi-Fi，對人口密集國家來說，更將是一大福音。

現任職於美國加州大學聖塔芭芭拉分校的中村修二，2014年與赤崎勇、天野浩2位日本學者一同獲得諾貝爾獎，官方得獎原因是「發明有效率的藍色發光二極體，催生明亮而節省能源的白色光源」。

中村修二去年當選中研院名譽院士，今天由中研院長廖俊智頒發證章，並發表演講。為一睹大師風采的師生擠滿會場，中研院最大的國際會議中心幾乎座無虛席。會後也有許多人排隊，等著和中村修二簽名、拍照留念。

中村修二在會後記者會提到，LED發展至今，有很多應用是他當初始料未及的，例如中研院就有學者拿來隔離癌細胞。如今他全力投入雷射照明研究，相關應用還在起步階段，目前生活中能看到的大概只有在車頭燈，但他相信未來會很有機會，並可取代LED。

另一個被中村修二看好的技術是無線光通訊技術「Li-Fi」，即是用LED或雷射光作為資料傳輸的媒介。在不久的未來，辦公室裡的燈具就會是基地台，投射到室內各處，讓電腦、家電連接上網。

中村修二說，使用LED的Li-Fi，傳輸資料比Wi-Fi快上10倍，雷射光的Li-Fi更快上百倍。另外一個關鍵在於，Wi-Fi有頻寬的限制，一定區域內使用的人數太多，上傳下載就會顯得很卡，Li-Fi則不受限。

中村修二表示，台灣人可能覺得Wi-Fi就很好用了，但未來的Li-Fi會讓傳輸速度更快，下載電影也不用等。人口密集處如中國大陸的都市地區，Li-Fi將是一大福音。1060208

(中央社)