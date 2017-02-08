國安理由 尚比亞嚴禁警察嫁娶外國人
非洲國家尚比亞以國家安全為由，立法嚴禁警察嫁娶外國人，雖遭人權團體抨擊此種法律是歧視行為，但警政署仍堅持依法執行。
南非媒體「時報即時消息」（Times LIVE）日前引述警方發言人卡童格（Esther Katongo）表示，嚴禁警察嫁娶外國人是因為這種行為是違法。
他說：「國家安全是脆弱的，我們不能眼看穿著警察制服的男士和外國婦女結婚而坐視不管。」
他雖未明確指出外國人是指那些國籍，但不久前確有多起警官與東非盧安達（Rwanda）婦女跨國聯姻的事件。
上個月警政署督察長坎甘嘉（Kakoma Kanganja）就明文命令下屬必須服從有關警察婚姻的法律條文。
他說，所有與外國人結婚的警察必須於1周內自動向上級提報，否則將面臨嚴格紀律處分。
然而，人權委員會表示，憲法此項法條明顯歧視人權，應予以廢除。
委員會發言人穆里亞（Mwelwa Muleya）說：「我們相信這樣的法條與人權規範是不符合一個正走向全球化的國家。我們希望警方儘快檢討這種歧視。」
尚比亞（Zambia）是內陸國，土地面積約75萬平方公里，人口約1620萬，1964年脫離英國獨立，是非洲相對穩定與和平的國家。1060208
(中央社)
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