訪視評鑑多又雜 潘文忠砍一半

教育單位的大小訪視、評鑑又多又雜，為人詬病，連續兩任教育部長大力推動行政減量，潘文忠上任後至今已砍掉51%的項目，剩下的也大幅簡化。

民國104年，當時還是中國國民黨執政，時任宜蘭縣長的林聰賢，聯合民主進步黨執政縣市，以教育部統合視導複雜、影響基層工作等理由拒辦，逼得當時的教育部長吳思華推動一系列行政減量措施，逐年刪減視導項目。

統合視導紛爭時，潘文忠擔任台中市副市長，也加入拒辦的行列。政黨輪替後他入閣主掌教育部，承續上任吳思華的政策，更加碼在105年8月直接宣布統合視導「歸零思考」，改為質性的座談會，讓教育機關不必花太多力氣在行政事務上。

潘文忠成立專責的評鑑減量小組，全面盤點各項訪視評鑑。他們發現學校、縣市政府應付大小評鑑，很多資料都是重複填報，讓公務人員精疲力竭。

上述問題，只要善用資訊科技就能解決，行政單位定時上網更新資訊，訪視單位需要時直接調出。同樣模式也運用到大學校務評鑑，學校基本資料由資料庫匯出，大幅減輕填報資料的行政負擔。

教育部綜合規劃司司長黃雯玲表示，去年政黨輪替後統計，教育部有122項訪視評鑑，經過檢討，停辦和整併達62項，佔51%，其餘60項也有簡化措施，例如整併指標、縮短程序、減少受評對象數等。

黃雯玲說，其實歷任教育部長都有推動減量措施，只是這次是成立專案小組，「大規模且徹底」地盤點。

教育部長潘文忠今天在部務會報上宣布，實施多年的大學系所評鑑將「朝停辦方向規劃」，回歸大學自主，但大學校務評鑑仍會維持，僅簡化項目和指標。

黃雯玲說，校務評鑑是為了與國際接軌，仍有存在的必要，但未來會更聚焦在校務經營層面。至於系所評鑑，國際很少推動，大都由學校自己負起品質把關的責任。

黃雯玲說，外界常批評教授為了準備系所評鑑，有時甚至造假、美化數據。停辦後由各校自行把關，但仍會納入校務評鑑的監督之中。1060208

(中央社)