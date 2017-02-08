農委會爆官舍風波 林聰賢：會謹守分際

今天卸任的前農委會主委曹啟鴻被壹週刊報導，讓官舍二樓變更為職員宿舍，供隨身同仁入住，引起關注；新任農委會主委林聰賢接受訪問時說，他不清楚事件內容，他會謹守分際。

林聰賢於交接儀式及茶會結束後，受訪時被問及官舍使用風波報導。他說，他剛剛交接，不是很清楚相關內容，不過他相信曹啟鴻為人敦厚。

但林聰賢也說，他會要求同仁工作要做好，「不要害我，我相信每個機關有相關規定」。

媒體追問他是否會搬進官舍住宿？他說，會看工作情形而定，而且台北、宜蘭相距蠻近的，現在他的縣務及農委會政務這兩頭都要交接，還在接手之中，所以會兩頭跑。

他強調，會以熟悉業務為主，住的部份反而是其次；住宿規定之事，他會謹守分際。1060208

(中央社)