中國精確制導炸彈 大小兼具
中國自行研發的精確制導炸彈包括大型的雷石-6及YL-14小直徑制導炸彈。至於超小型的YL-15重量僅25公斤，主要由無人機使用。
據西陸網報導，2016年中國珠海航展，中國最新型小直徑精確制飛彈藥，成為了此次航展的熱門焦點之一。隨著100公斤級小直徑衛星制導／光電末制導炸彈的公開展出，表明中國制導炸彈向微小型化、高精度化、動能最優化等等方向繼續進軍。其中包括YL-14、YL-15小直徑制導炸彈。
這些比傳統制導炸彈更為輕巧細小的先進位導武器，適用於中國各種戰鬥機、轟炸機、翼龍2無人機、CH-5無人機，乃至武裝直升機。例如，殲20戰鬥機預計可以在內部彈倉攜帶至少12枚小直徑制導炸彈，可在一次出動中攻擊12輛坦克等目標。
雷石6（LS-6）制導滑翔炸彈則屬於大型制導炸彈，是由500公斤級的航空炸彈改良而來，它加裝了一組可自動彈開的滑翔翼套件，使發射後的炸彈產生極佳的空氣動力，從1枚普通的航空炸彈變成速度超過0.7倍音速的滑翔炸彈，射程也因此大幅增加到65公里。
雷石-6在原炸彈彈體上部，加裝了一對可向後收攏的彈翼，彈翼全部展開約寬2.5米。在炸彈投放離機後，雷石-6制導滑翔炸彈彈翼套件將會自動展開，炸彈會由於升力面積的增加而獲得較好的氣動性能，進而大幅度增加投射距離。
另外，在原炸彈尾部，加裝了X型配置的控制舵面，通過接收衛星導航信號來操縱炸彈向目標準確地滑翔，命中誤差小於10米。這種炸彈和美國的JDAM類似，屬於舊炸彈改裝，節約了成本，提升了效率。從模型上看，該炸彈的典型載機為殲轟-7最新改型。
(中時電子報)
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