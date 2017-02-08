水情不佳 石門水庫晚間人工增雨

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水情不佳，石門水庫壩頂8日晚間8時燃燒焰劑，執行人工增雨作業。 (賴佑維翻攝)

因水情不佳，桃園市石門水庫去年至今降雨量遠低於歷年平均，水利署北區水資源局把握寒流前夕在石門水庫集水區降雨機會，8日晚間8時在大壩燃燒焰劑，執行人工增雨作業，希望增加降雨量。

(中時)