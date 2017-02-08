疑不滿救護車擋道 男大力踹車不慎掉褲露鳥

黑衣男子起腳狠踹臨停執行勤務的救護車，褲子卻不慎滑落「露鳥」，影片被消防人員貼上網路。（孟祥傑翻攝）

新北市消防局安康分隊本月4日獲報，出勤前往新店區新生街執行急病救護任務，臨停時引來1名男子不滿救護車擋道，出腳狠踹救護車車門，但疑似動作太大，導致褲子滑落「露鳥」，讓救護人員覺得好氣又好笑，分隊長黃聖閎將影片貼上網，呼籲民眾體諒執勤人員的辛苦。

據了解，安康分隊救護車當天下午4時許獲報出勤，但因報案地點不明確，救護車臨停在附近巷弄確認救護對象地址，1名黑衣男子不滿救護車擋路阻礙通行，上前猛踹救護車車門一腳，不料褲子當場滑落，男子連忙穿上褲子火速離開現場。

安康消防分隊長黃聖閎事後將密錄器影片加上GOOGLE影片翻譯配音說：「9787 94狂！」、「踹救護車已經很嚴重了，竟然還踹到蹓鳥！」影片中也呼籲，「消防人員執行勤務具有迫切性，提早一點抵達現場，就代表著多一絲搶救希望，雖然有時難免造成些許不便，但是多一份體諒與包容，社會將會因此而更加美好。」

消防局指出，當時因救護人員趕著救人，男子也未影響救護過程，因此不追究，但若男子有明顯妨礙救護情況，可依妨害公務罪告發。

黃聖閎除將影片貼在個人臉書外，消防局第4救災救護大隊也在粉絲專頁分享，2個小時就有1600多人觀看，不少同仁及民眾也力挺消防局，痛批男子不理性，也有人開玩笑說：「踹救護車前，也該先檢查褲子有沒有穿好，不然真的蠻丟臉的！」

(中時)