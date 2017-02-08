洪秀柱：國民黨主席選舉 公平公正公開

中國國民黨主席洪秀柱今天表示，國民黨黨主席選舉將在「公平、公正、公開」的民主原則下展開君子之爭，不管誰選上黨主席，都會展現風範。

洪秀柱晚間出席在台北舉辦的台灣晉江商會春節聯歡會，她在致詞時，做上述表示。

洪秀柱說，國民黨期盼兩岸關係穩定和平發展，期盼政府用心跟智慧處理兩岸之間的問題。目前兩岸溝通管道斷絕，國民黨在兩岸交流溝通方面絕對不會缺席，會為兩岸和平發展努力。

她說，「立足台灣、胸懷大陸、向世界發展，是我們的理念」。國民黨新的一年也會力圖振作、乘機而起，努力得到人民青睞。

洪秀柱表示，國民黨馬上要進行黨主席選舉，國民黨要建立公平、公正、公開的選舉制度，期盼民眾支持。此外，也要對這次無懼國民黨困境、勇於承擔的每一位參選者加油打氣。

她說，在絕對公平的民主機制下，誰當選國民黨主席，都會展現風範，在民主選舉過程展開君子之爭，也是樹立國民黨形象的好機會。1060208

(中央社)