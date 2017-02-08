自爆照片 調查局：未約談謝淑薇

網球好手謝淑薇今天在臉書貼文「不自殺聲明」並po上胞弟到調查局照片，調查局今晚說，以證人身分通知謝淑薇胞弟謝政鵬協助查證，並?有約談謝淑薇。

謝淑薇在臉書以「先發表不自殺聲明」為題，表示「我本人身體健康，沒有想死的念頭，雖然有時候會抱怨也經歷許多負面的事情，但沒有什麼怨恨的思緒」等語，也張貼弟弟到調查局的照片。

調查局晚間指出，北部地區機動工作站今天上午9時30分以證人身分通知謝淑薇胞弟謝政鵬協助查證，並未約談謝淑薇，但因偵查不公開，調查局並未透露通知謝政鵬協助查證什麼案子。1060208

(中央社)