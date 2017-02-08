陸民政部系統性腐敗 前正副首長被調查

中共中央紀律檢查委員會今天公布，中國大陸民政部前（中共）黨組書記、前部長李立國以及前黨組成員、前副部長竇玉沛因嚴重失職失責問題立案審查。

綜合陸媒報導，去年10月31日中共中央紀律檢查委員會書記王歧山在會議上說，在中共第18屆中央委員會第6次全體會議上有1名中央委員和1名中央紀委委員請假，「因為他們所領導的部門出現了系統性腐敗，中共中央決定對他們問責」。

李立國當時就被懷疑是要被問責的對象，他在王歧山發表談話當天就被免去民政部黨組書記一職，11月又被免去大陸民政部部長一職。

根據中共中紀委與大陸監察部聯合網站發出的公告，李立國和竇玉沛兩人因「管黨治黨不力」，使管轄的民政部發生「系統性腐敗問題」。

李立國被處以「留黨查看」2年處分並撤職、降為副局級非領導職務，其中共第18次全國代表大會代表資格也被中止。竇玉沛的處分則是黨內嚴重警告，提前退休，中止中共18大代表資格。

陸媒報導，民政部的「系統性腐敗」可能與外界詬病已久的大陸彩券腐敗有關。有商人在彩券銷售上非法獲利人民幣27億元（約新台幣124億元），而李立國可能和這些彩券供應商有密切關係。1060208

(中央社)