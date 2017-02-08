金門太武山冒火 黑鷹直昇機跨海救災
金門太武山蔡厝山頭今（8）日下午突然起火冒煙，共出動百餘名軍民入山聯手打火，並通報空勤總隊黑鷹直升機跨海支援，最後才在傍晚順利撲滅，未成大規模的火燒山災害。
今天下午13時許，太武山蔡厝山頭忽然竄出濃煙，經過高陽路就可清楚看見，縣消防局據報立即派遣20名職消與4名義消上山救災。但消防車到達蔡厝登山古道後，就無法再進入，只能由轄區金沙消防分隊持背負式滅火器、火拍、砍刀等器材，對抗這場突如其來的山林火警。
縣消防局長楊肅凱與縣林務所長葉媚媚、金管處長謝偉松和金門守備大隊副大隊長陳天詠等人均趕到現場指揮救災。
縣林務所緊接也出動4車30人，以及鏈鋸6台和5組背負式滅火器，協同金門國家公園管理處18人、國軍金門守備大隊30人共百餘人上山救火。
但因火點位於徒峭山壁，現場地形險峻，火勢有向上蔓延之虞，加上去年「莫蘭蒂」颱風過後，樹木橫倒雜亂，更增加搶救困難度。
縣消防局通報空勤總隊黑鷹直升機跨海支援，在先趕往鄰近湖庫取水後，即於16時50分抵達蔡厝山區，這也是黑鷹直升機成軍以來，首度來金救災。在山區及空中通力合作下，火勢在傍晚順利撲滅。
縣消防局指出，黑鷹直升機已有3架在去年加入空勤總隊救災行列，每架造價9億餘元，可克服高山困難地形執行救災勤務，2019年將補足至15架，縣府已積極爭取空勤總隊進駐金門，以強化金門的救災能量。
(中時)
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