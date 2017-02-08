4年前公布婚訊那刻...王力宏緊張抓妻手PO文

王力宏抓住老婆的手發出婚訊。（圖／翻攝自王力宏 Wang Leehom臉書）

王力宏婚禮時感動落淚。（圖／翻攝自王力宏 Wang Leehom臉書）

王力宏4年前公布婚訊。（圖／翻攝自王力宏微博）

王力宏和妻子如今育有二女。（圖／中時資料照片）

金曲歌王王力宏2013年感恩節前夕閃電公布和李靚蕾登記結婚，4年過去兩人育有二女，幸福滿滿，近日王力宏將推出《火力全開3D》紀錄片，今(8日)稍早臉書曝光花絮，談及公布婚訊那刻，王力宏說，當時兩人知道發文後將對人生帶來重大改變，躊躇許久後，王力宏才抓起老婆的手按下發送鍵，將結婚消息透過微博放送到全世界。

王力宏4年前感恩節前發文說：「我希望以後我熱愛的工作和我渴望的生活能兩者兼顧，兩全其美。當然，更重要的是，我終於願意改變了​​」，並透露羨慕父母攜手相伴多年，預告即將公開婚訊，2013年11月27日他首度公開和李靚蕾合影，宣布「遇到了一個可以牽手，共度未來的女孩子」，讓許多粉絲驚訝。

稍早，王力宏在臉書分享《火力全開3D》愛情篇花絮，除了曝光王力宏在歐洲古堡辦婚禮時曾感動流淚，他更與老婆合體談到公開婚訊那刻，因兩人知道這個發文除了會影響粉絲，更會改變李靚蕾原先素人身分，王力宏遲遲不敢PO文，最後拉起老婆的手按下滑鼠，所幸歌迷最後都獻上祝福，讓王力宏說：「也見識了歌迷朋友的支持有多偉大」。

(中時電子報)