明華園88周年大作《龍抬頭》 3月亮相

明華園戲劇總團3月24日到至26日，將帶來88周年大作《龍抬頭》。(兩廳院提供)

明華園年度大戲《龍抬頭》8日彩排，由明華園當家小生孫翠鳳、丑角陳勝在與小鄭雅升共同主演精心製作的全新作品，藉由對舊作的重新詮釋，更具獨特的脈絡承襲與反思。（鄭任南攝）

明華園當家小生孫翠鳳與小旦鄭雅升。（鄭任南攝）

好久不見！國家戲劇院自2016年7月展開整修後，即將在3月24日到至26日，邀請到明華園戲劇總團帶來88周年大作《龍抬頭》，不僅將由明華園鐵三角──傳統戲劇無敵小生孫翠鳳、歌仔戲第一丑角陳勝在、當家小旦鄭雅升主演，並加入青年軍共同演出，堪稱為2017台灣國際藝術重磅大戲之一。

明華園於1929年創立，在台灣不但成功將歌仔戲化身為有群眾魅力的文化創意產業，更讓這門台灣獨有的表演藝術驚豔國際舞台。在明華園戲劇總團創團88週年之際，首席編導陳勝國挑戰自己的原創作品，《龍抬頭》為《王子復仇記》經典舊作新編，重構皇子的復仇大計。

值得一提的是，《龍抬頭》將由明華園總團資深台柱演員孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在與青年軍陳昭婷、陳昭賢、陳子豪、晨翎、李郁真、柯進龍及明華園戲劇家族全體演員聯合獻演。

此外，孫翠鳳、鄭雅升、陳勝在等3位主演，相隔12年重新詮釋當年角色，而明華園長年培育新生代歌仔戲演員，從青澀的丫環、龍套經歷12年的磨練後接下重要角色，期望讓更多有潛力與實力的新秀有登上大舞台的機會，所有演員經歷時間的淬鍊、心境角色的轉變，舞台上的情感糾葛，將再起風雲，戲味十足。

《龍抬頭》的故事從一場大雨展開，老皇帝修皇陵，卻遇連日大雨，沉溺風水之說的老皇帝，聽了隱士鍾山諫言，下令遣散宮娥三百名，其中與太子趙頊珠胎暗結的宮女秋月盈及名中有「漏」字的皇子趙漏也一併被逐出宮外。

趙頊與秋月盈所生之子秋宮還以及趙漏，這兩位流落民間的皇子各自生活，最後卻都鍾情賣菜寡婦問清風，在一個陰錯陽差的誤會下，兩人得知了自己的真實身分，並順利回到原有的地位。

故事結局理應圓滿，但卻由於兩位皇子性格上的差異，趙漏的樂天知命，秋宮還的怨天尤人，造就了不同的發展，「復仇」變成最後選擇的道路。

「復仇」的意義是《龍抬頭》全劇探討的核心，在2005年演出的《王子復仇記》，精彩詮釋了兩位王子的愛恨情仇；本次作品重新改寫，加重「復仇」的面向，問清風對秋宮還情有獨鍾的「愛」，秋月盈對太子趙頊的「恨」，秋宮還對皇后花語儂的「怨」，更多故事發展，唯有進入戲劇院方能一探究竟。詳情請洽兩廳院售票系統。

(旺報)