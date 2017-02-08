大陸「最美女特工」享嵩壽110歲 一生傳奇還曾救過周恩來！

有大陸「最美女特工」之稱的黃慕蘭，昨（7）日於浙江杭州辭世，享壽110歲。(圖/翻攝自百度)

有大陸「最美女特工」之稱的黃慕蘭，昨（7）日於浙江杭州辭世，享嵩壽110歲。她曾出版《黃慕蘭自傳》一書，親述其傳奇經歷，從1926年加入中國共產黨後，黃便完全投入情報工作，還曾營救過中共前領導人周恩來。而於2009年上映的諜戰電影《風聲》，據悉女主角原型就是黃慕蘭。

1907年出生於湖南瀏陽的黃慕蘭，原名黃彰定，因拜讀《列女傳》中的《木蘭辭》時，對花木蘭仰慕不已，參加革命後，便將其名改為「慕蘭」，至此開啟了她充滿傳奇的一生。

黃慕蘭此生共有4段婚姻，16歲時由家中安排嫁給了第一任丈夫，但對方卻是一個抽鴉片，還會打丫環的公子少爺，黃難以忍受，便逃離這段婚姻。

19歲時，黃慕蘭前往武漢加入由宋慶齡所領導的婦女運動，憑著優秀的交際手腕，與亮麗外型，很快就打響知名度，而她也是在這段期間，結識了第二任丈夫，宛希儼；但不幸的是，婚後一年，宛於一場武裝鬥爭中去世。

隨後，黃幕蘭赴上海任中共中央書記處秘書兼機要交通員，並成為特工員，在周恩來、潘漢年等人領導下工作。1928年底，黃幕蘭嫁給其第三任丈夫，時任中央委員的賀昌；不過，1933年，黃幕蘭又在組織的指示下，嫁給了當時上海的名律師陳志皋，此為她的第4段婚姻。

而在《黃慕蘭自傳》一書中，更紀錄一段拯救周恩來的事蹟，當時黨內人士叛變，有賴於黃慕蘭即時舉報，使周恩來等領導才能及時轉移。除此，黃慕蘭1933年奉命脫黨，先後以慈善家、銀行家、國民黨特派員等身份替中共工作，參與「全國冤獄賠償運動」、營救「七君子」出獄、香港文化名人大撤退等重大活動。

不過多名中共特情研究的專家曾表示，認為黃幕蘭的自傳內容有誇大、美化成分在，更質疑其特工的身分，應比較接近「聯絡人」。但也有學者指出，當時的情報活動大多屬於機密，即使有公開資料也難以核實；當事人的文章不等同史實，需與其他文獻資料相互印證，不用苛責。

(中時電子報)