寒流來襲 醫師籲機車族農民保暖
寒流來襲，彰化員榮醫院副院長張木信說，氣溫急降會造成血管急速收縮，容易造成心肌梗塞及腦中風，呼籲機車族及農民提防。
今年第一波寒流來襲，中部以北可能出現10度以下的低溫，張木信呼籲民眾要注意保暖，因為氣溫急降，人體的血管會急速收縮，容易出現血栓，而一般人都以為寒流來只有老人才需要注意，其實騎機車的民眾以及農民也需要注意。
張木信說，騎機車的民眾從家裡面出來時，會感覺到冷風不斷的吹，讓體感溫度不斷下降，不過到達目的地的時候進入室內，溫度回升，身體曝露在很大的溫差環境中，增加心血管的負擔，建議騎機車的民眾除了上半身的保暖工作外，可以多穿一件貼身的衛生褲，增加下半身的保暖工作。
張木信表示，現在也是農民工作的季節，像是要插秧或是要收成時，工作時間幾乎都是在清晨的時候，也容易接觸到水，建議農民下田時可以穿雨鞋，裡面再穿一雙比較厚的襪子保暖，手上則戴較密合的手套防止接觸到水，加強保暖工作。
張木信呼籲，民眾在寒流來襲時一定要做好保暖的預防措施，如果發現自己血壓飆高或是心臟感覺不舒服，一定要向醫院求助。1060208
(中央社)
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