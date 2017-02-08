綁假陽具謊稱變性 孟加拉神棍家庭被捕
孟加拉警方今天表示，孟加拉南部1個家庭涉嫌以假陽具欺騙村民，謊稱神明讓他們的年輕女兒變性，因而遭警方逮捕。
英國「鏡報」（Mirror）與法新社報導，「神明」讓這名少女變性，並完成割禮做為證據後，孟加拉南部的村民爭相前往該家族居處，尋求奇蹟般的治療。
但警方發現這場騙局，將這名15歲少女送至醫院接受檢查。
當地警長穆希德（Monzur Murshed）告訴法新社：「醫生為這名少女進行檢查，發現她的腰部繫著1根假陽具。」
「這名少女及其父母串通，保證神明會治癒村民，以此牟利。」
穆希德說，傳言稱這名少女不僅因神靈的力量變性，還經歷神秘的割禮。消息傳開後，尋求神靈治療病痛的村民蜂擁而至。
警方表示，這3人將因詐欺罪嫌遭到起訴。（譯者：中央社廖禹揚）1060208
(中央社)
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