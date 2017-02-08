安倍將訪華府 日擔心川普對陸真正盤算

日本首相安倍晉三明將前往華府，盼以協助美國創造就業機會及增強日本軍力的承諾，來勸使美國總統川普將雙方在貿易及匯率上的爭執降溫，並堅守兩國數十年來的結盟關係。

路透社報導，日本官員的擔憂因美國國防部長馬提斯（Jim Mattis）的安保承諾有所緩解，但他們仍擔心川普（Donald Trump）可能在與安倍會面時脫稿演出。首先兩人10日將在華府會談，然後將前往佛羅里達州「冬季白宮」附近打場高爾夫。

某些日本官員甚至擔心，川普是國際級商人，寫過「交易的藝術」（The Art of the Deal）1書，可能在最終與對手中國大陸達成某種協議而棄日本於不顧。

曾任日本外交官員的政府相關人士岡本行夫表示：「我們想知道的是川普對中國大陸的態度，若他只顧慮經濟面，那麼到時候他可能會與大陸達成協議，而不考慮區域安全問題。」

日本政治人物也擔心，安倍在與川普打小白球時，可能作出難以履行的承諾，一如他的外祖父、前首相岸信介1957年與美國前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）球敘時的狀況。

當年美國媒體曾將這個球局稱做這兩個二戰敵國間的「外交勝利」，但在3年後，岸信介與美國簽署的美日安保條約引起公憤，他因而請辭下台。

1名熟悉政府思維的日本卸任外交官認為：「美日首次官方會談若失敗，將會向全世界傳達非常、非常不利的訊息。」（譯者：中央社廖禹揚）1060208

(中央社)