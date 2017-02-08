買氣強強滾 愛馬仕去年銷售料創紀錄

法國奢侈品牌愛馬仕（Hermes）今天表示，愛馬仕2016年銷售料創紀錄，原因為所有地區買氣強勁，尤其日本。

愛馬仕去年營收成長7.5%至52億歐元（60億美元），首次超越50億歐元關卡。

愛馬仕執行長杜馬（Axel Dumas）在電話會議中自豪說：「我們再次在產業中脫穎而出，突破50億歐元關卡，而且成長穩健，因為基本上是有機成長。」

愛馬仕皮革製品及馬具部門去年銷售攀升14%至26億歐元。

杜馬說：「全球所有地區銷售都成長，尤其品牌店。」

他表示，儘管日圓升值，但日本表現尤其突出。（譯者：中央社蔡佳伶）1060208

(中央社)