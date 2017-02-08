雙塔對決再一章 譚傑龍進步兩隊教練喊讚

南山高中吳沛嘉（前）與泰山高中譚傑龍在籃下卡位。（資料照，高中體總提供）

本屆HBL男子組8強賽3連勝的南山高中，今遭遇3連敗的泰山高中，戰力雄厚的南山，全隊有6人得分達兩位數，以94比76打下4連勝，再晉4強機會濃厚，但此役在勝負以外，南山吳沛嘉與泰山譚傑龍兩名2公尺長人的再度對決更受矚目，其中譚傑龍相較上次高雄12強賽又有提升，就連南山教練許時清都肯定。

譚傑龍此役因主打內線的隊友尤楚翔與韓杰諭都掛傷號，他一肩扛起禁區重責，全場攻下18分、15籃板，另有4阻攻，無論攻防都有精彩表現，但輸球讓他感到挫折，他更對第4節因落後過多而提前洩氣自責，他說：「對落後有點失望，打來不夠積極，沒有把全部的力氣用掉。」

升上高中才開始接受籃球正規訓練的譚傑龍，短短兩年時間，成長幅度明顯，彷彿日本知名漫畫《灌籃高手》的主角櫻木花道，泰山教練廖文彬肯定愛將努力，就連南山教練許時清都稱讚對手，他說：「譚傑龍的單打能力與腳步真的進步很多，已經能單打得分了。」

回想高一才開始籃球路，譚傑龍笑說，從原本只會「折返跑」、「抓籃板」、「轉身」，到如今能背框單打，甚至能提醒後衛掌控節奏，他謙虛說，希望大家認為自己有進步，聽到教練們都認同他的努力，他才笑說：「可能有進步吧，但還不夠。」

譚傑龍與吳沛嘉是台灣難得的同期雙塔球員，兩人的教練都認為，彼此競爭對他們的進步有絕大的幫助，他們也是U17世青賽的隊友，感情不錯，今賽後兩人還互相擁抱，譚傑龍說：「沛嘉晉級了，希望他在4強做好準備，鼓勵他好好加油。」

(中時電子報)