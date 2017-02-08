澳洲重炮打房 陸恆大主席許家印中槍

面對層出不窮的外國人非法置產事件，澳洲政府決定使出殺手鐧，開始透過稅務機關的勾稽追查，已揪出不少外國人非法置產的案例，並強迫置產者出售。這項重炮政策已掃到中國買家，如中國恆大主席許家印在雪梨的豪宅就中槍，被查出非法置產，已下令限時出售。

(旺報)