選秀節目唱出城市情感 陸民謠歌手趙雷爆紅

靠著滄桑沙啞的嗓音，打敗實力唱匠林憶蓮的大陸民謠歌手趙雷，日前在電視節目《歌手2017》中以自創曲《成都》，唱出過往於成都打拼的情感，大陸網友普遍認為，趙雷的唱的並非風花雪月，是真實生活；但儘管有歌迷擔心趙雷是否因爆紅，產生創作倦怠，趙雷卻笑說，成名只改善部分經濟狀況，生活還是一樣。

趙雷2003年開始駐唱人生，作品多以生活為主，真摯歌詞和獨特唱腔，打動不少聽眾；並於2016年底首發數位專輯《無法長大》，締造24小時銷售即逾5萬張、至今創百萬人民幣收入的佳績。但趙雷卻始終「歌紅人不紅」，直到日前他上《歌手2017》踢館後，才真正嚐到走紅的滋味。

趙雷表示，他並不希望被稱為獨立音樂人的新代表，但不可否認的是，未來將有更多關於城市情懷類的歌曲創作，因為趙雷認為，在以城市為題的歌曲背後，代表著聽眾對不同城市嚮往的情懷共鳴。

《成都》一曲打動許多在異鄉打拼人的心，但有歌迷擔心趙雷是否會因成名，逐漸喪失創作的熱情。趙雷坦言，成名的確在經濟方面改善不少，尤其在「演出費」上相比過去也提高一些，「可我不覺得我現在有名了，生活還是像原來一樣，騎著小破摩托車到處走，坐公車去游泳，沒什麼不一樣」。

(旺報)